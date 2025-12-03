Азербайджан примет международные соревнования пожарных и спасателей

Соревнования Международной спортивной федерации пожарных и спасателей пройдут в следующем году в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил президент федерации Александр Чуприян на XXVI Международной конференции руководителей пожарно-спасательных служб стран-членов федерации, проходившей в Баку.

По его словам, федерация ежегодно расширяется за счет присоединения новых стран и становится все сильнее.

"Мы сосредоточили основное внимание на развитии спортивной инфраструктуры и базы федерации. Эта база будет играть ключевую роль в проведении будущих соревнований на высоком уровне. Проведение чемпионата в Азербайджане в следующем году имеет особое значение. В настоящее время международную федерацию объединяют около 35 стран с трех континентов, и эта широкая сеть сотрудничества является нашим основным источником силы.

Кроме того, в рамках спортивной и деловой программы мы сможем ближе познакомиться с атмосферой этой прекрасной страны, ее культурой, образом жизни и традициями. Это укрепит и сблизит наше сотрудничество", - добавил Александр Чуприян.

İdman.Biz