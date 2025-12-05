5 Декабря 2025
Редкий случай в Суперкубке Индии: красная карточка из-за нижнего белья — ВИДЕО

5 Декабря 2025 13:20
Редкий случай в Суперкубке Индии: красная карточка из-за нижнего белья — ВИДЕО

В полуфинале Суперкубка Индии по футболу между "Гоа" и "Мумбаи Сити" произошел невероятно редкий случай: капитан "Гоа" Икер Гуарротксена получил прямую красную карточку еще до начала матча.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел в туннеле перед выходом команд на поле, когда судья указал капитану сменить нижнее белье , цвет которых не соответствовал регламенту.

Реакция игрока была расценена как несогласие с судейским решением, и Гуарротксена сразу удалили.

Главный тренер "Гоа" Маноло Маркес отметил, что ситуация была необычной, но команда все же начала матч с полным составом, заменив капитана на Хавьера Сиверио, а капитанскую повязку получил Борха Эррера. Несмотря на хаос, "Гоа" одержал победу со счетом 2:1 благодаря голам Брисона Фернандеса и Давида Тимора.

Игроки признали, что никогда не сталкивались с подобным, но сумели сосредоточиться и пройти в финал, где их ждет матч с "Ист Бенгал".

