Женский футбол в Азербайджане развивается, но мечты юных футболисток - играть за границей – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Женская сборная Азербайджана по футболу продолжает радовать болельщиков. Недавно наши футболистки стали победительницами турнира FIFA Tri Nations Women’s Football Series 2025. Этот результат еще раз доказывает, что азербайджанские спортсменки способны на большие достижения. Они мотивируют и становятся примером для юных футболисток, которые нередко сталкиваются со стереотипами и другими трудностями.

İdman.Biz посетил тренировку девочек из футбольной академии “Улдуз”, чтобы узнать, как обстоят дела у возможно будущих звезд женского футбола.

Дважды в год – зимой и летом – академия проводит селекционный отбор талантливых футболисток. По словам Этибара Гасанова, главного тренера женской команды академии, находить талантливых девочек в Азербайджане сейчас гораздо проще, чем это было раньше.

“Хотя предвзятое отношение к женскому футболу все еще остается нерешенной проблемой в обществе, интерес девочек к этому виду спорта растет, – говорит Э. Гасанов. – Теперь родители чаще сами приводят дочерей в секцию, посещают тренировки и наблюдают за процессом”.

Этибар Гасанов работает с девочками на протяжении всей своей карьеры и получает от этого большое удовольствие: “Конечно, между мальчиками и девочками есть разница. Последние требуют более обходительного подхода и больше внимания (смеется)”.

И правда, внимания им не занимать: увидев камеру фотографа, девочки одна за другой просили сделать их снимок. К слову, среди этих футболисток уже есть члены юношеских сборных Азербайджана. Когда мы спросили их, где они мечтают играть, все ответили одинаково: “В сборной Азербайджана, но в зарубежном клубе”.

Члены женской сборной Азербайджана по футболу U15 (слева направо): Асия Гаразаде, Пелин Доган, Асмар Исмайылова, Офелия Шахбази, Элай Гарабаглы, Рабия Ахмед, Асиа Вахби

Одна из них, Эбру Амирова, рассказала İdman.Biz свою историю. Девочка пришла в футбол, вдохновившись примером из семьи: “Сестра первая начала играть, сначала тренировалась с мальчиками. Я увидела, как у нее горят глаза, и тоже решила попробовать”.

Эбру всегда интересовалась видами спорта, требующими твердого характера: до футбола она занималась боксом. Семья ее поддерживала, но общество – нет: “Родственники или учителя в школе часто говорят: “Ты же девочка, зачем тебе футбол? Есть женские виды спорта – волейбол, например”. Но я стараюсь не обращать на это внимание. Если я чего-то хочу, иду до конца, и вокруг меня есть девочки, которые поддерживают”.

Эбру Амирова

Эбру подчеркивает, что не понимает такого отношения к женскому футболу: спорт не имеет пола и полезен всем. В будущем она мечтает играть в Европе и называет “Барселону” своим любимым клубом, а Алексию Путельяс – кумиром. “В Азербайджане отношение к женскому футболу до сих пор непростое, поэтому продвигаться нам трудно”, – объясняет она.

Нежелание футболисток играть в местных клубах можно понять и по другим причинам. Этибар Гасанов считает, что уровень местного чемпионата необходимо повышать: “Мужские клубы должны быть заинтересованы в создании женских команд. Нужна и финансовая поддержка. Тогда не только наши футболистки, но и иностранные спортсменки захотят быть частью нашего чемпионата. И вообще больше девочек станет заниматься футболом”.

При этом тренер отмечает, что в целом Азербайджан находится на хорошей позиции в развитии женского футбола. Переломным моментом он считает чемпионат мира среди девушек U-17 2012 года, который прошел в Азербайджане. “У нас и до этого был женский футбол, но после этого события мы стали активнее прогрессировать. Конечно, не можем конкурировать со странами, где футбол развивается десятилетиями. Но за этот короткий период мы добились хороших результатов: около 80% игроков национальной команды выступают за сильнейшие зарубежные клубы. Это радует и мотивирует остальных”.

На вопрос о самой талантливой футболистке страны Гасанов без колебаний ответил, что ею является член сборной Азербайджана и игрок “Зенита” Нигяр Мирзалиева. В заключение тренер выразил уверенность, что женский футбол в стране и отношение к нему в обществе будут меняться только к лучшему.

Члены женской сборной Азербайджана по футболу U17 (слева направо): Айлин Алиева, Захра Абдуллаева, Эбру Амирова, Конуль Гусейнова, Нурай Гурбанова, Айдан Насруллаева, Сумейя Ахмед

Фото: Ислам Атакишиев

Лейла Эминова

İdman.Biz