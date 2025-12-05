5 Декабря 2025
RU

Два ключевых защитника "Карабаха" рискуют пропустить следующий матч ЛЧ

Футбол
Новости
5 Декабря 2025 14:20
Два ключевых защитника "Карабаха" рискуют пропустить следующий матч ЛЧ

У двух футболистов "Карабаха" возник риск получить дисквалификацию в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, под угрозой пропуска следующего матча находятся защитники Матеус Силва и Кевин Медина.

Бразильский правый защитник Силва получил желтые карточки в играх группового этапа против датского "Копенгагена" (2:0, второй тур) и английского "Челси" (2:2, четвертый тур).

Колумбийский защитник Медина был предупрежден в матче против "Челси", а также в выездной встрече с итальянским "Наполи" (0:2, пятый тур).

Согласно регламенту, игрок, получивший третью желтую карточку на этой стадии турнира, автоматически пропускает следующий поединок. Поэтому Силва и Медина должны действовать предельно осторожно в VI туре против нидерландского "Аякса". В противном случае азербайджанский клуб может понести серьезную потерю в стартовом составе на матч с немецким "Айнтрахтом".

Отметим, что "Карабах" встретится с "Аяксом" 10 декабря, а с "Айнтрахтом" – 21 января 2026 года.

İdman.Biz

