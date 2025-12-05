5 Декабря 2025
Лапорта поддержал Араухо после красной карточки в ЛЧ

5 Декабря 2025 12:48
6
Глава "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию центрального защитника Рональда Араухо.

Как сообщает İdman.Biz, уругваец получил красную карточку в матче Лиги чемпионов против "Челси", который завершился крупным поражением (0:3).

Вскоре после завершения поединка стало известно, что игрок столкнулся с психологическими проблемами: он очень тяжело переживает неудачу и пока не готов возвращаться на поле, поэтому даже обратился к клубу с просьбой об отпуске.

"Нам нужно поддержать Араухо, он очень эмоциональный и чувствительный парень. Рональд выразил мне свою благодарность и сказал, что вернется мотивированным. Такие деликатные вопросы следует доверять специалистам. Араухо очень нам нужен – у нас нет других игроков с такими качествами. Ему не повезло с удалением: он слишком жестко сыграл в эпизоде со второй желтой карточкой, однако первой вообще не должно было быть. Деку и Флик работают над ситуацией", – цитирует Mundo Deportivo Лапорту.

Отметим, что в воскресенье, 7 декабря, каталонский гранд проведет выездной матч Ла Лиги с "Бетисом".

