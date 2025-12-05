В Турции задержаны три известные телеведущие — ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В рамках расследования договорных матчей и ставок, проводимого Главной прокуратурой Стамбула, всего задержаны 35 подозреваемых.

Как сообщает İdman.Biz, проанализированы финансовая и букмекерская деятельность 101 футболиста.

В ходе расследования установлено, что 27 игроков, включая футболиста "Галатасарая" Метехана Балтачи, делали ставки на матчи с участием своих команд.

В материалах дела также указано, что игрок "Фенербахче" Мерт Хакан Яндаш делал ставки через законные букмекерские сайты на имя другого человека.

Кроме того, пять человек подозреваются в попытке повлиять на исход матча "Анкарасспор" - "Назилли". Также расследуется возможное соглашение о договорном матче "Юмранийеспор" - "Гиресунспор", по которому определены шесть подозреваемых.

В рамках расследования также были задержаны бывший президент "Адана Демирспора" Мурат Санджак, бывший судья Ахмет Чакар, судья Зорбай Кючюк и его супруга по подозрению в "сомнительных финансовых операциях".

Кроме того, известные телеведущие Эла Румейса Джебеджи, Мельтем Ачет и Ханде Сарыоглу были задержаны и доставлены в участок.

