5 Декабря 2025
В Турции задержаны три известные телеведущие — ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Футбол
Новости
5 Декабря 2025 14:13
В рамках расследования договорных матчей и ставок, проводимого Главной прокуратурой Стамбула, всего задержаны 35 подозреваемых.

Как сообщает İdman.Biz, проанализированы финансовая и букмекерская деятельность 101 футболиста.

В ходе расследования установлено, что 27 игроков, включая футболиста "Галатасарая" Метехана Балтачи, делали ставки на матчи с участием своих команд.

В материалах дела также указано, что игрок "Фенербахче" Мерт Хакан Яндаш делал ставки через законные букмекерские сайты на имя другого человека.

Кроме того, пять человек подозреваются в попытке повлиять на исход матча "Анкарасспор" - "Назилли". Также расследуется возможное соглашение о договорном матче "Юмранийеспор" - "Гиресунспор", по которому определены шесть подозреваемых.

В рамках расследования также были задержаны бывший президент "Адана Демирспора" Мурат Санджак, бывший судья Ахмет Чакар, судья Зорбай Кючюк и его супруга по подозрению в "сомнительных финансовых операциях".

Кроме того, известные телеведущие Эла Румейса Джебеджи, Мельтем Ачет и Ханде Сарыоглу были задержаны и доставлены в участок.

13:50

Стамбульская прокуратура продолжает операцию по делу о договорных матчах и ставках в футболе.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках расследования по подозрению в договорных матчах и ставках, связанному с одним из матчей Второй лиги Турции сезона 2023/2024, были задержаны несколько президентов клубов и большое количество профессиональных футболистов.

Среди задержанных оказались футболист "Фенербахче" Мерт Хакан Яндаш, игрок "Галатасарая" Метехан Балтачи и бывший президент "Адана Демирспора" Мурат Санджак.

Правоохранительные органы одновременно провели операции в нескольких городах, после чего подозреваемые были доставлены в прокуратуру. В ходе предварительного расследования полученные данные указывают на возможность расширения операции.

В настоящее время в рамках расследования продолжается допрос задержанных. Ожидается, что официальные органы дадут более подробное заявление по делу в ближайшие часы.

İdman.Biz

