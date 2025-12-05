Алекса Янкович: "Я верю, что "Сумгайыт" выйдет в еврокубки"

Футболист "Сумгайыта" Алекса Янкович верит в выход команды в еврокубки.

Сербский полузащитник подчеркнул, что команда одержала важную победу над "Дифаи":

“У нас есть команда, способная стать чемпионом Bizon Кубка Азербайджана. Мы должны идти шаг за шагом, от матча к матчу. "Сумгайыт" может войти в тройку лучших в Премьер-лиге, и я в это верю. Я уверен, что в следующем сезоне с этой командой сыграю в еврокубках”, - заявил он в интервью teleqraf.

Напомним, что "Сумгайыт" победил "Дифаи" со счетом 3:1 и вышел в 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана, где встретится с "Зиря". Под руководством Саши Илича команда после XIII туров Премьер-лиги занимает в турнирной таблице пятое место с 23 очками.

Янкович защищает цвета "Сумгайыта" с начала текущего сезона. В 14 сыгранных матчах он забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

