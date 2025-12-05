Серген Ялчин о Рафе Силве: "Если он захочет, мы здесь"

В "Бешикташе" урегулировался конфликт вокруг Рафа Силвы.

Как сообщает İdman.Biz, португальский полузащитник, ранее объявивший о намерении завершить карьеру и вернуться на родину, спустя несколько недель вновь присоединился к тренировкам команды.

Рафа ранее не выходил на поле, ссылаясь на травму, а его желание покинуть клуб ради досрочного освобождения от контракта в обмен на выплаты было отклонено президентом Сердалом Адалы.

Футболист, находящийся в списках трансферов "Бенфики" и интересующий арабские клубы, по всей видимости, временно решил остаться в Стамбуле. В ближайшем матче с "Газинтепом" его участие маловероятно, однако сообщается, что он может попасть в состав на выездное дерби с "Трабзонспором" на следующей неделе. Главный тренер Серген Ялчин прокомментировал ситуация: "Если он захочет, мы здесь. Проблем нет. Наши двери открыты".

İdman.Biz