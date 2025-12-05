В сети появились кадры розыгрыша, устроенного Марадоной на улице – ВИДЕО

5 Декабря 2025
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона однажды согласился принять участие в телевизионном розыгрыше.

Как сообщает İdman.Biz, камеры следили за ним на улицах, пока он громко разговаривал по мобильному телефону, который в то время только появлялся в широком обращении.

Прохожие, слыша громкие реплики Марадоны, оборачивались, думая, что к ним обращаются, и недоумевали, сталкиваясь с неожиданным вниманием со стороны футбольной звезды.

По словам очевидцев, Марадона весело реагировал на растерянные взгляды прохожих, вызывая смех у съемочной группы. Шутка напомнила о неординарном чувстве юмора великого футболиста и его умении взаимодействовать с людьми даже вне футбольного поля.

