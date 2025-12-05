5 Декабря 2025
Бывший игрок "Аякса": "Карабах находится в более выигрышном положении"

5 Декабря 2025 16:52
Бывший игрок "Аякса": "Карабах находится в более выигрышном положении"

"Карабах" сумел заявить о себе в Европе", - заявил бывший футболист нидерландского "Аякса" Шота Арвеладзе, комментируя предстоящий матч с "Карабахом" в VI туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

52-летний специалист отметил, что в настоящее время амстердамская команда находится не в лучшей форме, тогда как азербайджанский чемпион находится в более выигрышном положении.

"У "Аякса" пока нет очков в Лиге чемпионов. Команде предстоит собраться. Я не могу сказать, что состав слабый - есть хорошие молодые игроки. Но "Карабах" сейчас в лучшей спортивной форме. К тому же они будут играть дома, что является дополнительным преимуществом. Трудно заранее сказать, каким будет счет", - заявил он в интервью AZERTAC.

Арвеладзе также оценил шансы "Карабаха" в групповом этапе Лиги чемпионов: "На данный момент у команды семь очков. В дальнейшем нужно продолжать зарабатывать баллы. Независимо от результата, для "Карабаха" уже большой успех - дойти до этого этапа".

Бывший футболист отметил, что ранее ему уже поступало предложение из Азербайджана: "Это было два года назад от "Нефтчи".

Отметим, что матч "Карабах" - "Аякс" состоится 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.

