Экс-вратарь "Сабаха" получит от клуба 10 тысяч манатов

Бывший вратарь "Сабаха" Юсиф Иманов получит от клуба компенсацию в размере 10 тысяч манатов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Qafqazinfo, голкипер расторг контракт с клубом из Масазыра в одностороннем порядке, поскольку не получал достаточного игрового времени. После этого стороны подали взаимные иски, сумма которых в общей сложности составила 53 тысячи манатов.

Комитет по статусу игроков и трансферам АФФА рассмотрел дело и принял решение в пользу Иманова, однако размер компенсации был снижен. Вместо требуемых 53 тысяч клуб выплатит бывшему вратарю 10 тысяч манатов.

İdman.Biz