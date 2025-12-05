5 Декабря 2025
АФФА и Федерация футбола Пакистана подписали Меморандум о взаимопонимании

Азербайджанский футбол
Новости
5 Декабря 2025 18:59
7
Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AФФА) Ровшан Наджаф, находящийся в Вашингтоне для участия в церемонии жеребьевки ЧМ-2026, провел рабочую встречу с президентом Федерации футбола Пакистана (ФФП) Мохсеном Гилани.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт АФФА, в ходе встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании.

Документ предусматривает расширение сотрудничества между футбольными структурами двух стран и укрепление партнерских отношений. Меморандум нацелен на развитие футбола, усиление международных связей, а также создание новых возможностей для игроков, тренеров и судей.

Согласно соглашению, федерации будут сотрудничать в организации учебно-тренировочных сборов, проведении товарищеских матчей между сборными различных возрастных категорий, развитии женского футбола, футзала, пляжного футбола и футбола среди лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, предусмотрено взаимодействие в области обучения и обмена судьями.

Подписание Меморандума станет важным шагом в укреплении дружбы и взаимного доверия между AФФА и ФФП, а также будет способствовать развитию футбола в обеих странах.

İdman.Biz

