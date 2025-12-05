5 Декабря 2025
RU

Мисли Премьер-лига: девять человек получили дисквалификацию

Футбол
Новости
5 Декабря 2025 17:45
33
Мисли Премьер-лига: девять человек получили дисквалификацию

Перед стартом XIV тура Мисли Премьер-лиги, который начнется 6 декабря, сразу девять участников чемпионата получили дисквалификацию. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az.

Среди наказанных - семеро футболистов и два главных тренера. Наставник "Шамахы" Айхан Аббасов и главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич не смогут находиться в технической зоне в предстоящем туре.

В список футболистов, которые пропустят ближайшие матчи, вошли Вадим Абдуллаев и Эльтун Турабов ("Карван-Евлах"), Онану Олавале ("Кяпаз"), Ирон Гомис ("Зиря"), Ба-Муака Симакала ("Араз-Нахчыван"), Роналдо Васкес ("Сумгайыт") и Мурад Мусаев ("Габала").

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

АФФА и Федерация футбола Пакистана подписали Меморандум о взаимопонимании
18:59
Азербайджанский футбол

АФФА и Федерация футбола Пакистана подписали Меморандум о взаимопонимании

Документ направлен на расширение сотрудничества и укрепление развития футбола в обеих странах

"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией
18:12
Футбол

"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией

Срок нового соглашения рассчитан до 30 июня 2031 года
Экс-вратарь "Сабаха" получит от клуба 10 тысяч манатов
17:57
Футбол

Экс-вратарь "Сабаха" получит от клуба 10 тысяч манатов

Комитет АФФА частично удовлетворил требования футболиста
"Нефтчи" договорился с Юрием Вернидубом
17:33
Футбол

"Нефтчи" договорился с Юрием Вернидубом

Украинский специалист подпишет контракт на полтора года
"Араз-Нахчыван" расстанется с главным тренером? – ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
17:20
Футбол

"Араз-Нахчыван" расстанется с главным тренером? – ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Клуб официально заявил, что отставка тренера не планируется

Топ-10 самых странных жеребьевок ЧМ по футболу: от шоу Робина Уильямса до хаоса в Мадриде - ФОТО/ВИДЕО
17:07
Футбол

Топ-10 самых странных жеребьевок ЧМ по футболу: от шоу Робина Уильямса до хаоса в Мадриде - ФОТО/ВИДЕО

Церемонии жеребьевок мундиалей традиционно привлекают к себе большое внимание любителей футбола

Самое читаемое

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста
АПЛ: "Лидс Юнайтед" переиграл "Челси" - ВИДЕО
4 Декабря 02:23
Мировой футбол

АПЛ: "Лидс Юнайтед" переиграл "Челси" - ВИДЕО

Победа позволила хозяевам покинуть зону вылета