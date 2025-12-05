Мисли Премьер-лига: девять человек получили дисквалификацию

Перед стартом XIV тура Мисли Премьер-лиги, который начнется 6 декабря, сразу девять участников чемпионата получили дисквалификацию. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az.

Среди наказанных - семеро футболистов и два главных тренера. Наставник "Шамахы" Айхан Аббасов и главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич не смогут находиться в технической зоне в предстоящем туре.

В список футболистов, которые пропустят ближайшие матчи, вошли Вадим Абдуллаев и Эльтун Турабов ("Карван-Евлах"), Онану Олавале ("Кяпаз"), Ирон Гомис ("Зиря"), Ба-Муака Симакала ("Араз-Нахчыван"), Роналдо Васкес ("Сумгайыт") и Мурад Мусаев ("Габала").

İdman.Biz