"Нефтчи" договорился с Юрием Вернидубом

"Нефтчи" готовится к назначению нового главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, переговоры с Юрием Вернидубом, которые велись более недели, успешно завершены.

С украинским специалистом достигнуто соглашение по контракту на полтора года и финансовым условиям.

Осталось лишь, чтобы 59-летний тренер прибыл в Азербайджан. Эта проблема также решается: Вернидуб сможет покинуть Украину на основании специального разрешения. Столичный клуб уже обратился в местные государственные органы и получил предварительное согласие. В противном случае его приезд пришлось бы ждать до конца января, так как из-за войны с Россией мужчинам до 60 лет временно запрещен выезд из страны. Ожидается, что тренер прибудет в Баку сегодня или завтра.

Интересно, что Юрий Вернидуб планирует включить в тренерский штаб своего сына Виталия - он станет его главным помощником. Виталий Вернидуб ранее выступал за "Габалу" (2015–2018) и завершил карьеру в "Кривбассе" в 2023 году.

İdman.Biz