"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией

Испанская "Барселона" на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Эриком Гарсией.

Как сообщает İdman.Biz, cрок нового соглашения рассчитан до 30 июня 2031 года.

"Это решение – проявление веры в игрока, выросшего в "Ла Масии" и подающего прекрасный пример молодым футболистам. Его игра, зрелость и преданность делу сыграли решающую роль в укреплении его связи с клубом.

Таким образом, Эрик Гарсия продолжит демонстрировать свой талант, лидерские качества и стабильность. Сегодняшнее объявление – это событие, которое радует, как клуб, так и болельщиков", - написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне чемпионата Испании 24-летний Эрик Гарсия провел 15 матчей, в которых забил один мяч. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов.

İdman.Biz