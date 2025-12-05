5 Декабря 2025
RU

Блаттер раскритиковал идею вручения Премии мира ФИФА Дональду Трампу

Мировой футбол
Новости
5 Декабря 2025 19:13
14
Блаттер раскритиковал идею вручения Премии мира ФИФА Дональду Трампу

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил против решения федерации учредить Премию мира, которую, по сообщениям СМИ, планируется вручить президенту США Дональду Трампу на жеребьевке чемпионата мира 2026 года "за исключительные и выдающиеся поступки". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph.

Блаттер заявил, что футбол не должен присуждать подобные награды, а сама инициатива выглядит неверной. "Они не должны вручать эту награду. Футбол не должен вручать Премию мира. Думаю, что это неправильно", - отметил бывший глава ФИФА.

Он также добавил, что не исключает дружеских отношений между Джанни Инфантино и Дональдом Трампом, однако не видит реального интереса со стороны американского лидера к футболу:
"Не могу сказать, что у них не может быть хорошей дружбы, но я не вижу особого интереса к футболу".

Жеребьевка чемпионата мира 2026 года состоится сегодня, 5 декабря.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Флик о Ямале: "Он не из тех игроков, которые думают упасть от малейшего прикосновения"
20:12
Мировой футбол

Флик о Ямале: "Он не из тех игроков, которые думают упасть от малейшего прикосновения"

Тренер "Барселоны" отметил прогресс молодого нападающего и его игровую зрелость

"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией
18:12
Футбол

"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией

Срок нового соглашения рассчитан до 30 июня 2031 года
Топ-10 самых странных жеребьевок ЧМ по футболу: от шоу Робина Уильямса до хаоса в Мадриде - ФОТО/ВИДЕО
17:07
Футбол

Топ-10 самых странных жеребьевок ЧМ по футболу: от шоу Робина Уильямса до хаоса в Мадриде - ФОТО/ВИДЕО

Церемонии жеребьевок мундиалей традиционно привлекают к себе большое внимание любителей футбола
Бывший игрок "Аякса": "Карабах находится в более выигрышном положении"
16:52
Футбол

Бывший игрок "Аякса": "Карабах находится в более выигрышном положении"

Шота Арвеладзе считает, что азербайджанский чемпион готов удивить в Лиге чемпионов
Дональд Трамп получит Премию мира ФИФА и выступит на жеребьевке ЧМ-2026
16:40
Футбол

Дональд Трамп получит Премию мира ФИФА и выступит на жеребьевке ЧМ-2026

Премия мира ФИФА была учреждена в ноябре 2025-го
В сети появились кадры розыгрыша, устроенного Марадоной на улице – ВИДЕО
16:14
Футбол

В сети появились кадры розыгрыша, устроенного Марадоной на улице – ВИДЕО

Диего Марадона пугал прохожих в телевизионном розыгрыше

Самое читаемое

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста
АПЛ: "Лидс Юнайтед" переиграл "Челси" - ВИДЕО
4 Декабря 02:23
Мировой футбол

АПЛ: "Лидс Юнайтед" переиграл "Челси" - ВИДЕО

Победа позволила хозяевам покинуть зону вылета