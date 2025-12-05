Блаттер раскритиковал идею вручения Премии мира ФИФА Дональду Трампу

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил против решения федерации учредить Премию мира, которую, по сообщениям СМИ, планируется вручить президенту США Дональду Трампу на жеребьевке чемпионата мира 2026 года "за исключительные и выдающиеся поступки". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph.

Блаттер заявил, что футбол не должен присуждать подобные награды, а сама инициатива выглядит неверной. "Они не должны вручать эту награду. Футбол не должен вручать Премию мира. Думаю, что это неправильно", - отметил бывший глава ФИФА.

Он также добавил, что не исключает дружеских отношений между Джанни Инфантино и Дональдом Трампом, однако не видит реального интереса со стороны американского лидера к футболу:

"Не могу сказать, что у них не может быть хорошей дружбы, но я не вижу особого интереса к футболу".

Жеребьевка чемпионата мира 2026 года состоится сегодня, 5 декабря.

İdman.Biz