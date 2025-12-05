5 Декабря 2025
Флик о Ямале: "Он не из тех игроков, которые думают упасть от малейшего прикосновения"

5 Декабря 2025 20:12
Флик о Ямале: "Он не из тех игроков, которые думают упасть от малейшего прикосновения"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высоко оценил игру юного нападающего Ламина Ямаля, отметив его стремление к развитию и правильное отношение к футболу, передает İdman.Biz.

"Мы всегда говорим об игроках с точки зрения защиты и нападения. Он играет очень хорошо, показал себя в матче с "Атлетико", прессинговал с невероятной интенсивностью. Думаю, значительно прибавил. То, что я видел сегодня на тренировке… Мне очень понравилось. Это было невероятно. Рад видеть Ламина в "Барселоне" на таком уровне, потому что он всегда стремится к прогрессу. Ямаль не из тех игроков, которые, обыграв одного, думают как бы упасть от малейшего прикосновения. Ламин всегда хочет сделать передачу или пройти следующего игрока", - цитирует Флика Football Espana.

В текущем сезоне Ямаль провел 15 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

