Дональд Трамп получит Премию мира ФИФА и выступит на жеребьевке ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп получит Премию мира ФИФА перед проведением официальной процедуры жеребьевки группового этапа чемпионата мира – 2026 по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, политику будет предоставлено время для выступления в ходе мероприятия, которое пройдет сегодня, 5 декабря.

Премия мира ФИФА была учреждена в ноябре 2025-го. Трамп станет первым обладателем этой награды.

Чемпионат мира примут три страны: США, Канада и Мексика. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.

Мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В 2022 году аргентинцы обыграли в финале мундиаля Францию. Основное время матча завершилось вничью 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась южноамериканская команда.

İdman.Biz