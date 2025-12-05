Топ-10 самых странных жеребьевок ЧМ по футболу: от шоу Робина Уильямса до хаоса в Мадриде - ФОТО/ВИДЕО

Сегодня в Вашингтоне состоится жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года. Мероприятие традиционно привлекает к себе большое внимание поклонников игры и нередко становится отдельным, не менее важным событием, чем сам мундиаль.

İdman.Biz представляет топ-10 самых необычных и забавных жеребьевок чемпионатов мира по футболу.

1. ЧМ-1930, Монтевидео: жеребьевка буквально “по прибытию”

Первая жеребьевка в истории мундиалей была одновременно самой хаотичной. До последнего момента никто не знал, какие команды вообще доедут до Уругвая - многие сборные отказывались, меняли решение или опаздывали из-за долгого морского пути. В итоге в турнире участвовали всего 13 команд, а жеребьевку пришлось проводить уже на месте, почти перед стартом соревнований.

Не было ни барабанов, ни сцены, ни зрелищности - FIFA просто распределила команды по группам в ручном режиме, нарушив все современные представления о процедуре.

2. 1938, Париж: жеребьевку провел шестилетний ребенок

Один из самых сюрреалистичных эпизодов. На сцену вышел шестилетний внук президента FIFA Жюля Риме. Именно он доставал шарики с названиями команд, определяя их судьбы.

Сегодня это выглядело бы немыслимо - строгие правила допускают только официальных представителей, соблюдение прозрачности и контроль камер. Но тогда это подавалось как “милый жест”, хотя часть прессы писала, что детская рука могла обернуться неожиданностями для многих участников.

3. ЧМ-1950, Рио-де-Жанейро: жеребьевка прошла, а турнир… рассыпался

Жеребьевка ЧМ-1950 прошла официально и без скандалов, но дальше начались странности. Уже после распределения команд несколько сборных снялись с турнира: Турция - из-за финансовых трудностей, Индия - из-за разногласий по экипировке, Шотландия - по принципиальным причинам.

В итоге группа A стала состоять из трех команд, группа D - всего из двух, и весь турнир потерял привычную структуру. Фактически жеребьевка оказалась некорректной уже через несколько недель после проведения.

4. ЧМ-1954, Швейцария: жеребьевку провели до окончания отбора

Еще один странный исторический факт. Финальная жеребьевка чемпионата прошла до завершения квалификационных матчей, а значит, FIFA распределила по корзинам сборные, которые еще даже не гарантировали участие.

Когда в отборе произошли неожиданные результаты (включая вылет Испании), организаторам пришлось частично корректировать подготовленный расклад. Это один из редких случаев, когда заранее проведенная официальная процедура потеряла смысл задним числом.

5. ЧМ-1974, Франкфурт: мальчик, который свел ФРГ и ГДР в одну группу

Жеребьевку проводил 11-летний мальчик из хора. Его участие было символичным, но результат получился политически взрывоопасным: ФРГ и ГДР - страны, разделенные Берлинской стеной и находившиеся в состоянии идеологической конфронтации - попали в одну группу.

В зале повисла долгая пауза. Пресса писала о “встрече, которой хотели избежать”, а в последующие дни в ГДР даже обсуждали, стоит ли принимать участие, хотя позже официально все опровергли.

6. ЧМ-1982, Мадрид: барабаны ломались, команды путали, регламент забыли

Это была полноценная комедия ошибок.

- Организаторы забыли правило, запрещающее двум южноамериканским командам быть в одной группе. Пришлось переставлять сборные прямо на сцене, под смех и удивление журналистов.

- Один из барабанов сломался, шарики выпадали или не вращались.

- Некоторые бумажки выпадали до открытия барабана.

- Часть результатов пришлось повторять.

Эта жеребьевка до сих пор считается одной из самых технически провальных.

7. ЧМ-1990, Рим: начало эпохи глянца - Софи Лорен и Паваротти на сцене

Жеребьевка ЧМ-1990 стала первой, где FIFA попыталась превратить строгую процедуру в шоу. На сцену пригласили Софи Лорен, а музыкальное сопровождение обеспечивал Лучано Паваротти. СМИ отмечали, что церемония больше напоминала премьеру фильма, чем спортивное событие. Журналисты шутили, что “регламент затерялся между смокингами и софитами”.

8. 1994, Лас-Вегас: Робин Уильямс украл шоу и скандал с Пеле

Голливудский актер Робин Уильямс превратил жеребьевку в стендап:

- шутил над фамилией Блаттера,

- пародировал чиновников,

- называл жеребьевку “самой дорогой лотереей в мире”,

- использовал медицинские перчатки, изображая “осмотр”.

Организаторы несколько раз пытались вернуть церемонию в официальный формат - безуспешно. Кроме того, Жоао Авеланж, занимавший тогда пост главы ФИФА, грозился сорвать проведение церемонии жеребьевки, если будет объявлено имя Пеле, с которым у него был конфликт. В результате Пеле участвовал только как гость, а его имя не было произнесено во время мероприятия.

9. ЧМ-2014, Коста-ду-Сауипе: иранское ТВ вырезало ведущую

Иранское государственное телевидение скрывало кадры с соведущей Фернандой Лимой, так как ее платье считалось неподобающим. Во время трансляции появлялись обрывочные кадры, а зрители жаловались, что не понимают, кто что тянет. Скандал стал международным и затмил саму процедуру.

10. ЧМ-2026, Вашингтон: политические и визовые скандалы еще до церемонии

Еще до жеребьевки ЧМ-2026 возникла политическая интрига. Иран заявил, что может бойкотировать церемонию, если США не выдадут визы его делегации. Обсуждались даже варианты дистанционного участия.

Теймур Тушиев

İdman.Biz