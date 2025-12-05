Во всех матчах 1/8 финала Кубка Азербайджана было забито менее 20-ти голов

На стадии 1/8 финала Bizon Кубка Азербайджана по футболу было забито всего 19 голов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, в восьми сыгранных матчах средняя результативность составила 2,375 гола за игру.

Это самый низкий показатель за последние 14 сезонов. Более низкая результативность в 1/8 финала отмечалась в сезоне 2011/2012, когда в семи матчах было забито всего 14 голов, средний показатель составил 2,00.

Отметим, что в 1/8 финала предыдущего сезона было зафиксировано 27 голов.

İdman.Biz