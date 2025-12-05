Определились участники 1/4 финала Кубка Азербайджана

Определились участники 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, на этом этапе не будет новых команд - все восемь клубов уже ранее выходили в 1/4 финала.

Две команды отметят юбилейные выступления: "Шамахы" сыграет в этой стадии 20-й раз, а "Сумгайыт" - 10-й. Лидером по числу выходов остается "Карабах", для которого это 27-й 1/4 финал. Таким образом, агдамский клуб сократит отставание от "Нефтчи", который имеет 33 таких достижения.

Другие участники: "Габала" и "Кяпаз" сыграют в 1/4 финала 17-й раз, "Зиря" - 11-й, "Сабах" - седьмой, а "Туран Товуз" - второй.

Отметим, что всего 46 команд когда-либо доходили до стадии, непосредственно предшествующей полуфиналу.

