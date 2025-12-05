Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
Определились участники 1/4 финала Кубка Азербайджана - İdman və Biz
5 Декабря 2025
RU

Определились участники 1/4 финала Кубка Азербайджана

Футбол
Новости
5 Декабря 2025 15:29
9
Определились участники 1/4 финала Кубка Азербайджана

Определились участники 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, на этом этапе не будет новых команд - все восемь клубов уже ранее выходили в 1/4 финала.

Две команды отметят юбилейные выступления: "Шамахы" сыграет в этой стадии 20-й раз, а "Сумгайыт" - 10-й. Лидером по числу выходов остается "Карабах", для которого это 27-й 1/4 финал. Таким образом, агдамский клуб сократит отставание от "Нефтчи", который имеет 33 таких достижения.

Другие участники: "Габала" и "Кяпаз" сыграют в 1/4 финала 17-й раз, "Зиря" - 11-й, "Сабах" - седьмой, а "Туран Товуз" - второй.

Отметим, что всего 46 команд когда-либо доходили до стадии, непосредственно предшествующей полуфиналу.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Расписание трансляций футбольных матчей на 5 декабря – АФИША
15:59
Футбол

Расписание трансляций футбольных матчей на 5 декабря – АФИША

Время начала игр Лиги чемпионов, Суперлиги Турции, Бундеслиги и Ла Лиги
Серген Ялчин о Рафе Силве: "Если он захочет, мы здесь"
15:15
Футбол

Серген Ялчин о Рафе Силве: "Если он захочет, мы здесь"

В "Бешикташе" урегулировался конфликт вокруг Рафа Силвы
Алекса Янкович: "Я верю, что "Сумгайыт" выйдет в еврокубки"
15:01
Футбол

Алекса Янкович: "Я верю, что "Сумгайыт" выйдет в еврокубки"

Полузащитник отметил важность победы над "Дифаи"

Два ключевых защитника "Карабаха" рискуют пропустить следующий матч ЛЧ
14:20
Футбол

Два ключевых защитника "Карабаха" рискуют пропустить следующий матч ЛЧ

Силва и Медина находятся в шаге от дисквалификации перед игрой с "Аяксом"
В Турции задержаны три известные телеведущие — ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
14:13
Футбол

В Турции задержаны три известные телеведущие — ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Также задержаны президенты клубов и игроки "Фенербахче" и "Галатасарая"
Женский футбол в Азербайджане развивается, но мечты юных футболисток - играть за границей – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13:36
Футбол

Женский футбол в Азербайджане развивается, но мечты юных футболисток - играть за границей – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Интервью с главным тренером женской команды футбольной академии “Улдуз” Этибаром Гасановым и футболисткой сборной U17 Эбру Амировой

Самое читаемое

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста
В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
АПЛ: "Лидс Юнайтед" переиграл "Челси" - ВИДЕО
4 Декабря 02:23
Мировой футбол

АПЛ: "Лидс Юнайтед" переиграл "Челси" - ВИДЕО

Победа позволила хозяевам покинуть зону вылета