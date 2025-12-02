2 Декабря 2025
Футбол
Новости
2 Декабря 2025 12:52
Расписание трансляций футбольных матчей на 2–7 декабря - АФИША

İdman.Biz представляет расписание трансляций матчей на неделю:

2 декабря (вторник)
Азербайджан, Вторая лига
14:00. "Ханкенди" – "Ширван" (YouTube, Лига I/Лига II)
14:30. "Шамкир" – "Кюр-Араз" (YouTube, Лига I/Лига II)
14:30. "Агдаш" – "Гейгель" (YouTube, Лига I/Лига II)

Bizon Кубок Азербайджана (1/8 финала)
15:00. "Шахдаг Гусар" – "Туран Товуз" (CBC Sport)
19:00. "Зиря" – "Нефтчи" (CBC Sport)

Англия, Премьер-лига
23:30. "Фулхэм" – "Манчестер Сити" (beIN Connect)

Испания, Ла Лига
23:59. "Барселона" – "Атлетико Мадрид" (İdman TV)

3 декабря (среда)
Bizon Кубок Азербайджана (1/8 финала)
14:00. "Имишли" – "Сабах" (CBC Sport)
19:00. "Карабах" – "Карван-Евлах" (CBC Sport)

Испания, Ла Лига
22:00. "Атлетик Бильбао" – "Реал Мадрид" (İdman TV)

Англия, Премьер-лига
23:30. "Арсенал" – "Брентфорд" (beIN Connect)
00:15. "Ливерпуль" – "Сандерленд" (İdman TV)

4 декабря (четверг)
Bizon Кубок Азербайджана (1/8 финала)
15:00. "Габала" – "Шафа" (CBC Sport)
19:00. "Араз-Нахчыван" – "Кяпаз" (CBC Sport)

Англия, Премьер-лига
23:59. "Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм" (İdman TV)

5 декабря (пятница)
Турция, Суперлига
21:00. "Галатасарай" – "Самсунспор" (beIN Sports 1)

UEFA Futsal Champions League
21:30. "Бенфика" – "Араз-Нахчыван" (CBC Sport)

6 декабря (суббота)
Азербайджан, Мисли Премьер-лига
17:00. "Зиря" – "Карабах" (CBC Sport)

Англия, Премьер-лига
16:30. "Астон Вилла" – "Арсенал" (İdman TV)
19:00. "Борнмут" – "Челси" (İdman TV)

Турция, Суперлига
21:00. "Башакшехир" – "Фенербахче" (beIN Sports 1)

Испания, Ла Лига
21:30. "Бетис" – "Барселона" (İdman TV)
23:59. "Атлетик Бильбао" – "Атлетико Мадрид" (İdman TV)

7 декабря (воскресенье)
Азербайджан, Мисли Премьер-лига
14:00. "Карван-Евлах" – "Шамахы" (CBC Sport)

Испания, Ла Лига
19:15. "Валенсия" – "Севилья" (İdman TV)
21:30. "Эспаньол" – "Райо Вальекано" (İdman TV)
23:59. "Реал Мадрид" – "Сельта" (İdman TV)

