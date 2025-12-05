5 Декабря 2025
"ПСЖ" призвал Алжир освободить заключенного журналиста

5 Декабря 2025 06:10
"ПСЖ" призвал Алжир освободить заключенного журналиста

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" призвал освободить заключенного в Алжире спортивного журналиста Кристофа Глейза. Как сообщает İdman.Biz, ранее апелляционный суд Алжира оставил в силе приговор работнику СМИ, осужденному на семь лет за "прославление терроризма".

"ПСЖ" присоединяется к призыву LFP и всех заинтересованных сторон французского профессионального футбола освободить Кристофа Глейза, спортивного журналиста. Мы оказываем ему полную поддержку", — говорится в заявлении пресс-службы "ПСЖ" в соцсети X.

Ранее с аналогичным призывом выступила Профессиональная футбольная лига Франции (LFP). В заявлении лиги отдельно отмечается, что "футбол как никогда должен стать пространством солидарности, свободы и гуманности".

