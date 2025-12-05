"Бавария" может заменить Горецку полузащитником "Брайтона" - СМИ

"Бавария" проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику "Брайтона" Карлосу Балеба. Футболист может заменить 30-летнего Леона Горецку, чей контракт заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TZ.

По информации источника, английский клуб может рассмотреть предложения по трансферу камерунского футболиста, начинающиеся от € 85 млн. Подчеркивается маловероятность того, что немецкий гранд согласится заплатить указанную сумму.

В нынешнем сезоне Балеба принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

