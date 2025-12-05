5 Декабря 2025
Саудовская профессиональная лига готова профинансировать трансфер Салаха

5 Декабря 2025 09:09
Саудовская профессиональная лига готова профинансировать трансфер Мохамеда Салаха, если нападающий "Ливерпуля" захочет покинуть "Энфилд" после потери места в стартовом составе клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, Салах остался на скамейке запасных в последних двух матчах "Ливерпуля".

Египтянин выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять голов и три результативны передачи.

На данный момент "Ливерпуль" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 22 очка.

Напомним, что в рамках Лиги чемпионов УЕФА по футболу агдамский "Карабах" сыграет с "Ливерпулем" 28 января 2026 на выезде.

