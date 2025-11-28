Эдуард Мамедов выиграл два "золота" на чемпионате мира WAKO в Абу-Даби - ФОТО

Чемпион мира и Европы по кикбоксингу Эдуард Мамедов завоевал два "золота" на чемпионате мира WAKO в Абу-Даби.

Как сообщает İdman.Biz, он одержал победу во всех поединках в категории Master Class до 63 кг в дисциплинах Light Contact и Kick Light, заняв первое место в обеих.

В Light Contact Эдуард Мамедов победил представителей Великобритании, Португалии и Италии, а в Kick Light - спортсменов из Швеции, Канады и Италии.

Отметим, что с этим достижением глава Спортивно-тренировочного отдела Спортивного общества Министерства внутренних дел Азербайджана, подполковник полиции, вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Эдуард Мамедов стал 10-кратным чемпионом мира WAKO.

