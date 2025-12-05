5 Декабря 2025
Кикбоксер Тюлин Алекберова вновь задержана — на этот раз вместе со своим учеником

5 Декабря 2025 10:38
Кикбоксер Тюлин Алекберова и ее ученик задержаны полицией по подозрению в разбойном нападении.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в Абшеронском районе.

По данным следствия, 4 декабря они, используя режущий предмет, причинили травму гражданину 2004 года рождения и, совершив разбой, похитили у него 110 манатов.

В ходе проведенных полицейских мероприятий 21-летняя Тюлин Алекберова и 19-летний Аббас Рахимли были задержаны.

Расследование продолжается.

Отметим, что несколько месяцев назад Тюлин Алекберова уже представала перед судом за хулиганство и была приговорена к шести месяцам ограничения свободы. В настоящее время на ней электронный браслет.

