Кикбоксеры Нахчывана разыграли 16 комплектов наград - ФОТО

В Нахчыване прошел чемпионат Нахчыванской Автономной Республики по кикбоксингу среди кадетов, юниоров и молодежи, посвященный "Году Конституции и Суверенитета".

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях приняли участие около 120 спортсменов из семи клубов, разыграв 16 комплектов наград.

Участники выступали в своих возрастных и весовых категориях по олимпийской системе.

Победителями чемпионата стали кадеты Махир Джафаров (25 кг), Магомед Талыбов (28 кг), Гасан Гулузаде (32 кг), Насир Алиев (37 кг) и Орхан Халилли (42 кг); юниоры Угур Мамедли (37 кг), Ульви Алиев (42 кг), Алемдар Наджафов (45 кг), Хидаят Мамедзаде (47 кг), Айхан Халилли (52 кг), Амин Наджафли (55 кг) и Камиль Дадашов (60 кг); а среди молодежи - Тайфур Алиев (50 кг), Тунар Насирли (55 кг), Синан Казымов (60 кг) и Зия Мамедзаде (65 кг).

Призеры были награждены дипломами, медалями и памятными подарками.

İdman.Biz