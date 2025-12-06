6 Декабря 2025
RU

Тельман Магеррамов: "Уверен, что эти ребята смогут превзойти рекорд Эдуарда Мамедова" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Кикбоксинг
Интервью
6 Декабря 2025 18:08
9
Тельман Магеррамов: "Уверен, что эти ребята смогут превзойти рекорд Эдуарда Мамедова" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Отлично выступили на завершившемся на днях в Абу-Даби чемпионате мира по кикбоксингу азербайджанские спортсмены, завоевавшие четыре золотые, одну серебряную и шесть бронзовых медалей. По этому поводу İdman.Biz поговорил с главным тренером сборной Азербайджана по кикбоксингу Тельманом Магеррамовым.

- Как вы оцениваете выступление команды? Ожидали ли подобного результата?

- Если честно, то мы планировали примерно такой результат и я не вижу в нем ничего необычного.

- То есть вы были уверены, что сборная завоюет на чемпионате мира, проводимой международной признанной Всемирной ассоциацией организаций кикбоксинга (WAKO), который проходит раз в два года - четыре золотые медали?!

- Более того, медалей могло бы быть и больше, если бы судьи не "зажимали" наших спортсменов и откровенно не засуживали бы их. Из-за этого три наших кикбоксера - Амин Гулиев (67 кг), Алим Набиев (81 кг), Гашам Мамедов (75 кг) остались вообще без медалей, хотя претендовали на чемпионство. Мы провели очень хорошие учебно-тренировочные сборы, что, безусловно, сказалось на результате.

- Тем не менее, команда показала едва ли не лучший результат за всю историю наших выступлений в чемпионатах WAKO…

- Да, мне тоже так сказали, но, мы выступаем не ради статистики, а ради чести страны.

- Двое из кикбоксеров стали чемпионами мира во второй раз – Сурет Гараев (91 кг) и Эльвин Мамедов (57 кг). Есть шанс, что эти ребята могут догнать по титулам чемпионов мира легенду отечественного кикбоксинга – Эдуарда Мамедова, трижды становившегося чемпионом мира по версии WAKO?

- Скажу больше, уверен, что они могут не только догнать, но и перегнать по титулам Эдуарда, если, конечно не остановятся в развитии и будут продолжаться выступать в таком же духе. Сурету будет немного сложнее, ему уже 26 лет, но Эльвину всего 19 лет и я думаю, что он способен на очень и очень многое. Два года назад, когда он сенсационно стал чемпионом мира в 17 лет, мы уже знали, что растет высококлассный кикбоксер. Кстати, Эльвин - ученик самого Эдуарда Мамедова и я думаю, что и ему, как учителю, будет очень приятно, если ученик превзойдет его самого.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Джанполад Будагов: "Хочу, чтобы мои ученики превзошли своего учителя” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Декабря 15:44
Кикбоксинг

Джанполад Будагов: "Хочу, чтобы мои ученики превзошли своего учителя” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Легенда азербайджанского ушу саньда впервые за долгое время рассказал о себе
Кикбоксер Тулин Алекберова вновь задержана — на этот раз вместе со своим учеником - ВИДЕО
5 Декабря 10:38
Кикбоксинг

Кикбоксер Тулин Алекберова вновь задержана — на этот раз вместе со своим учеником - ВИДЕО

Инцидент произошел в Абшеронском районе
Кикбоксеры Нахчывана разыграли 16 комплектов наград - ФОТО
28 Ноября 16:16
Кикбоксинг

Кикбоксеры Нахчывана разыграли 16 комплектов наград - ФОТО

В первенстве выступили около 120 спортсменов из семи клубов
Эдуард Мамедов выиграл два "золота" на чемпионате мира WAKO в Абу-Даби - ФОТО/ВИДЕО
28 Ноября 11:03
Кикбоксинг

Эдуард Мамедов выиграл два "золота" на чемпионате мира WAKO в Абу-Даби - ФОТО/ВИДЕО

Чемпион мира и Европы по кикбоксингу одержал победы в двух дисциплинах
Аппеляционный суд в Баку отказал кикбоксерше, избившей женщину — ПОДРОБНОСТИ + ВИДЕО
12 Ноября 11:44
Кикбоксинг

Аппеляционный суд в Баку отказал кикбоксерше, избившей женщину — ПОДРОБНОСТИ + ВИДЕО

Тюлин Алекберова напала на женщину в ресторане в состоянии алкогольного опьянения
Азербайджанский кикбоксер дисквалифицирован на 24 месяца
5 Ноября 17:03
Кикбоксинг

Азербайджанский кикбоксер дисквалифицирован на 24 месяца

Айхан Азизов дисквалифицирован за употребление запрещенного вещества

Самое читаемое

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт