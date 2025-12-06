Тельман Магеррамов: "Уверен, что эти ребята смогут превзойти рекорд Эдуарда Мамедова" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Отлично выступили на завершившемся на днях в Абу-Даби чемпионате мира по кикбоксингу азербайджанские спортсмены, завоевавшие четыре золотые, одну серебряную и шесть бронзовых медалей. По этому поводу İdman.Biz поговорил с главным тренером сборной Азербайджана по кикбоксингу Тельманом Магеррамовым.

- Как вы оцениваете выступление команды? Ожидали ли подобного результата?

- Если честно, то мы планировали примерно такой результат и я не вижу в нем ничего необычного.

- То есть вы были уверены, что сборная завоюет на чемпионате мира, проводимой международной признанной Всемирной ассоциацией организаций кикбоксинга (WAKO), который проходит раз в два года - четыре золотые медали?!

- Более того, медалей могло бы быть и больше, если бы судьи не "зажимали" наших спортсменов и откровенно не засуживали бы их. Из-за этого три наших кикбоксера - Амин Гулиев (67 кг), Алим Набиев (81 кг), Гашам Мамедов (75 кг) остались вообще без медалей, хотя претендовали на чемпионство. Мы провели очень хорошие учебно-тренировочные сборы, что, безусловно, сказалось на результате.

- Тем не менее, команда показала едва ли не лучший результат за всю историю наших выступлений в чемпионатах WAKO…

- Да, мне тоже так сказали, но, мы выступаем не ради статистики, а ради чести страны.

- Двое из кикбоксеров стали чемпионами мира во второй раз – Сурет Гараев (91 кг) и Эльвин Мамедов (57 кг). Есть шанс, что эти ребята могут догнать по титулам чемпионов мира легенду отечественного кикбоксинга – Эдуарда Мамедова, трижды становившегося чемпионом мира по версии WAKO?

- Скажу больше, уверен, что они могут не только догнать, но и перегнать по титулам Эдуарда, если, конечно не остановятся в развитии и будут продолжаться выступать в таком же духе. Сурету будет немного сложнее, ему уже 26 лет, но Эльвину всего 19 лет и я думаю, что он способен на очень и очень многое. Два года назад, когда он сенсационно стал чемпионом мира в 17 лет, мы уже знали, что растет высококлассный кикбоксер. Кстати, Эльвин - ученик самого Эдуарда Мамедова и я думаю, что и ему, как учителю, будет очень приятно, если ученик превзойдет его самого.

