"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

В единственном пятничном матче 15-го тура чемпионата Испании "Реал Овьедо" и "Мальорка" завершили встречу нулевой ничьей - 0:0.

Как сообщает İdman.Biz, поединок получился напряженным, но безрезультативным, хотя обошлось без голов далеко не из-за отсутствия эмоций.

В первом тайме хозяева больше контролировали мяч и наносили больше ударов, однако точнее били гости, создавшие несколько опасных моментов. Тем не менее открыть счет до перерыва ни одной из команд не удалось.

Во второй половине игра практически не изменилась: атаки обеих команд выглядели блекло, а единственный удар в створ пришелся от игроков "Реал Овьедо". Концовка встречи оказалась драматичной - после вмешательства VAR красные карточки получили Санти Касорла и Виньяс, и хозяева заканчивали матч вдевятером.

Итоговый результат - 0:0. "Мальорка" после этой ничьей остается на 15-м месте в таблице Ла Лиги, а "Реал Овьедо" занимает 19-ю позицию.

İdman.Biz