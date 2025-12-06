Трамп в интервью французской прессе отнес к фаворитам ЧМ Францию, в разговоре с испанцами - Испанию

Президент США Дональд Трамп высказал свое мнение о главных претендентах на победу на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, сообщает İdman.Biz.

В интервью французскому телеканалу M6 Трамп отметил сборную Франции как одного из фаворитов турнира. "У Франции отличная команда. Да, она способна победить, это один из фаворитов. Как хозяева ЧМ, мы готовы к проведению турнира, он будет невероятным", - сказал он.

Однако в разговоре с журналистами из Испании Трамп сделал иной акцент. "Это один из фаворитов ЧМ, отличная команда и всегда ею была. Я большой фанат Испании, обожаю эту страну. Я бы сказал, что у Испании очень хорошие шансы победить", - заявил он.

