"Лилль" обыграл "Марсель" благодаря раннему голу Этана Мбаппе

В матче 15-го тура французской Лиги 1 "Лилль" минимально обыграл "Марсель" со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на арене "Декатлон Арена - Пьер-Моруа" в Вильнев-д'Аске. Единственный гол был забит уже на 10-й минуте - отличился полузащитник хозяев Этан Мбаппе.

Несмотря на активность обеих команд, больше забитых мячей зрители не увидели: "Лилль" грамотно удержал преимущество, а атаки "Марселя" так и не смогли пройти оборону соперника.

После 15 туров "Марсель" идет вторым в таблице, имея 29 очков. Лидирует "Ланс" (31 очко). "Лилль", также набравший 29 очков, поднялся на четвертое место.

В следующем туре "Лилль" сыграет с "Осером" 14 декабря, а "Марсель" в тот же день встретится с "Монако".

İdman.Biz