6 Декабря 2025
RU

"Лилль" обыграл "Марсель" благодаря раннему голу Этана Мбаппе

Мировой футбол
Новости
6 Декабря 2025 02:10
17
"Лилль" обыграл "Марсель" благодаря раннему голу Этана Мбаппе

В матче 15-го тура французской Лиги 1 "Лилль" минимально обыграл "Марсель" со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на арене "Декатлон Арена - Пьер-Моруа" в Вильнев-д'Аске. Единственный гол был забит уже на 10-й минуте - отличился полузащитник хозяев Этан Мбаппе.

Несмотря на активность обеих команд, больше забитых мячей зрители не увидели: "Лилль" грамотно удержал преимущество, а атаки "Марселя" так и не смогли пройти оборону соперника.

После 15 туров "Марсель" идет вторым в таблице, имея 29 очков. Лидирует "Ланс" (31 очко). "Лилль", также набравший 29 очков, поднялся на четвертое место.

В следующем туре "Лилль" сыграет с "Осером" 14 декабря, а "Марсель" в тот же день встретится с "Монако".

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
"Боруссия" одержала победу над "Майнцем" благодаря автоголу соперника
01:36
Мировой футбол

"Боруссия" одержала победу над "Майнцем" благодаря автоголу соперника

Гости поднялись на девятое место, а серия без побед "Майнца" достигла девяти матчей
Трамп в интервью французской прессе отнес к фаворитам ЧМ Францию, в разговоре с испанцами - Испанию
01:27
Мировой футбол

Трамп в интервью французской прессе отнес к фаворитам ЧМ Францию, в разговоре с испанцами - Испанию

Президент США сделал два разных прогноза в беседе с французскими и испанскими журналистами
УЕФА сократил дисквалификацию Луиса Диаса до двух матчей
01:02
Мировой футбол

УЕФА сократил дисквалификацию Луиса Диаса до двух матчей

Колумбийский вингер "Баварии" сможет вернуться в Лигу чемпионов раньше запланированного
Мексика и ЮАР спустя 16 лет снова сыграют в матче открытия чемпионата мира
00:37
Мировой футбол

Мексика и ЮАР спустя 16 лет снова сыграют в матче открытия чемпионата мира

Национальные сборные повторят стартовую встречу ЧМ-2010

Лига 1: "Монако" в большинстве проиграл "Бресту"
00:20
Мировой футбол

Лига 1: "Монако" в большинстве проиграл "Бресту"

Камори Думбия стал автором единственного гола, а гости не смогли реализовать преимущество

Самое читаемое

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста