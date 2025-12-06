УЕФА сократил дисквалификацию Луиса Диаса до двух матчей

"Бавария" сообщила на официальном сайте, что УЕФА удовлетворил апелляцию клуба и сократил срок дисквалификации нападающего Луиса Диаса в Лиге чемпионов - с трех матчей до двух, передает İdman.Biz.

Таким образом, Диас уже пропустил игру 5-го тура общего этапа против "Арсенала" (3:1) и не сыграет в матче 6-го тура со "Спортингом" 9 декабря. После этого он сможет вернуться в состав.

Колумбийский вингер был удален в добавленное время первого тайма встречи 4-го тура против "ПСЖ" (1:2) за фол на защитнике Ашрафе Хакими. У игрока французского клуба позже диагностировали вывих лодыжки.

Решение УЕФА позволяет "Баварии" рассчитывать на Диаса в плей-офф Лиги чемпионов, если команда выйдет в следующий раунд.

İdman.Biz