6 Декабря 2025
"Боруссия" одержала победу над "Майнцем" благодаря автоголу соперника

6 Декабря 2025 01:36
В рамках 13-го тура Бундеслиги "Майнц" проиграл "Боруссии" Менхенгладбах (0:1).

Как сообщает İdman.Biz, гости активно начали встречу, доминируя в первом тайме и даже забив на 17-й минуте, однако взятие ворот было отменено из-за нарушения правил.

Свой гол "Боруссия" сумела провести во втором тайме. На 58-й минуте после подачи углового во вратарской зоне "Майнца" возникла суматоха, и да Коста неудачно направил мяч в собственные ворота - 0:1.

Хозяева старались перехватить инициативу и больше владели мячом в концовке, но отыграться не сумели. Итог - минимальная победа гостей.

Серия "Майнца" без побед в Бундеслиге выросла до девяти матчей, команда остается на последнем месте турнирной таблицы с шестью очками. "Боруссия" Менхенгладбах, набрав 16 очков, поднялась на девятую строчку.

