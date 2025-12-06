Мексика и ЮАР спустя 16 лет снова сыграют в матче открытия чемпионата мира

Сборные Мексики и Южной Африки проведут матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, это уже второй случай в истории, когда эти команды встречаются в стартовой игре мирового первенства. Предыдущее такое противостояние состоялось на ЧМ-2010 в Йоханнесбурге, где команды сыграли вничью 1:1.

В этот раз матч-открытие пройдет на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико 11 июня.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет в расширенном формате - участие примут 48 сборных. Европу на турнире представят 16 команд, а хозяевами станут США, Канада и Мексика. Турнир продлится с 11 июня по 19 июля.

Из каждой из 12 групп в плей-офф выйдут по две лучшие сборные, а также восемь команд, занявших третьи места. Финальный матч состоится на арене "Метлайф" в пригороде Нью-Йорка, Ист-Ратерфорде.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

İdman.Biz