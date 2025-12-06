Лига 1: "Монако" в большинстве проиграл "Бресту"

В матче 15-го тура французской Лиги 1 "Монако" уступил "Бресту" со счетом 0:1, несмотря на то что почти полчаса играл в большинстве. Встреча прошла на стадионе "Франсис-Ле Бле" в Бресте, сообщает İdman.Biz.

Единственный мяч в игре был забит на 28-й минуте - отличился полузащитник хозяев Камори Думбия. На 60-й минуте "Брест" остался в меньшинстве после прямой красной карточки Людовика Ажорка, однако "Монако" не сумел воспользоваться численным преимуществом.

После поражения "Монако" занимает 7-е место в турнирной таблице с 23 очками, а "Брест" поднялся на девятую строчку, набрав 19 баллов.

В следующем туре "Брест" 13 декабря сыграет на выезде с "Ренном", а "Монако" 14 декабря примет "Марсель".

