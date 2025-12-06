Осимхен принес "Галатасараю" победу фантастическим ударом через себя на 92-й минуте - ФОТО + ВИДЕО

"Галатасарай" вырвал драматичную победу над "Самсунспором" в матче чемпионата Турции благодаря эффектному голу Виктора Осимхена.

Как сообщает İdman.Biz, на 92-й минуте встречи нигерийский нападающий блестяще пробил через себя в падении, сделав счет 3:2 и обеспечив стамбульцам три очка.

До компенсированного времени команды играли вничью, однако мастерство и реакция форварда решили исход поединка. Для Осимхена этот матч стал особенно результативным - он оформил дубль, доведя количество своих голов в чемпионате до пяти в 11 играх.

İdman.Biz