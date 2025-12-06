Мбаппе сыграет против Холанда в группе чемпионата мира 2026 года

Сборные Франции и Норвегии оказались в одной группе чемпионата мира 2026 года, что гарантирует болельщикам яркое противостояние Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Лидеры своих национальных команд сойдутся лицом к лицу на мировом первенстве впервые, сообщает İdman.Biz.

Помимо этого, Мбаппе и Холанд сыграют друг против друга уже в ближайшие дни - 10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, где "Реал" примет "Манчестер Сити" на "Сантьяго Бернабеу".

Чемпионат мира 2026 года пройдет летом будущего года в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые примут 48 сборных. Действующий чемпион - Аргентина, которая победила Францию в финале ЧМ-2022: 3:3 в основное время и 4:2 в серии пенальти.

İdman.Biz