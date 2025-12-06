"Арсенал" и "Челси" заинтересовались Маркусом Рашфордом

"Арсенал" и "Челси" проявляют интерес к крайнему нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рашфорду, который нынешний сезон проводит в "Барселоне" на правах аренды, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По сведениям издания, оба лондонских клуба ищут варианты для укрепления атакующей линии и рассматривают Рашфорда как потенциальное усиление. При этом отмечается, что "Барселона" сохраняет приоритетное право на выкуп футболиста, однако "Арсенал" и "Челси" способны предложить более выгодные условия по зарплате и компенсации.

В текущем сезоне Рашфорд сыграл 19 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и сделав девять результативных передач. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

Ситуация вокруг будущего Рашфорда может стать одной из главных трансферных интриг ближайшего межсезонья.

