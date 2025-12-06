6 Декабря 2025
В Испании объяснили, почему "Барселона" отказалась от покупки Альвареса

6 Декабря 2025 04:12
"Барселона" приняла решение отказаться от трансфера нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса, посчитав, что аргентинец не соответствует требованиям клуба, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

По данным источника, ключевой причиной стала стоимость футболиста. В контракте Альвареса прописаны отступные в размере 500 млн евро, а "Атлетико" не собирается отпускать его меньше чем за 200 млн. В "Барселоне" такую сумму считают неоправданно завышенной.

Вторым фактором стало выступление Альвареса в очном матче 19-го тура Ла Лиги, в котором "Барселона" победила со счетом 3:1. Руководство клуба осталось не впечатлено игрой форварда и пришло к выводу, что он не усилил бы состав команды Ханса-Дитера Флика.

В текущем сезоне Хулиан Альварес провел 19 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2030 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 100 млн евро.

