Модрич о несостоявшемся переходе в "Челси"

Полузащитник "Милана" Лука Модрич рассказал о том, как в 2011 году "Тоттенхэм" не отпустил его в "Челси". Хорват подчеркнул, что в итоге именно это решение помогло ему попасть в "Реал Мадрид", сообщает İdman.Biz.

"Возможно, мне не стоило так публично заявлять о своем желании уйти. Тем не менее в "Тоттенхэме" я проявил себя очень хорошо. Там ко мне отнеслись очень сурово. На первой встрече председатель совета директоров Даниэл Леви ясно дал понять: нет никаких шансов, что меня отпустят.

После этого я продолжал играть как ни в чем не бывало. Я понимал, что будет сложно: оба клуба находятся в Лондоне, и между ними есть соперничество. Я хотел уйти, хотя знал, что это практически невозможно.

В итоге переход не состоялся, но я продолжил играть - и это был, пожалуй, один из моих лучших сезонов. Мы финишировали четвертыми, а "Челси" в том году выиграл Лигу чемпионов. Сезон был феноменальным, а год спустя представилась еще более удачная возможность.

И в итоге все сложилось еще лучше. Наверное, если бы я присоединился к "Челси", я бы не оказался в "Реал Мадрид", - рассказал Модрич в шоу Славена Билича Neuspjeh prvaka на YouTube.

Модрич провел за "Тоттенхэм" четыре сезона, прежде чем перейти в "Реал" в 2012 году, где стал одним из величайших полузащитников современности.

İdman.Biz