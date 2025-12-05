Джанполад Будагов: "Хочу, чтобы мои ученики превзошли своего учителя” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

5 Декабря 2025
Кикбоксинг
Интервью
5 Декабря 2025 15:44
В конце прошлого века имя Джанполада Будагова было на слуху практически у всех любителей спорта в Азербайджане, а сам он был одним из самых узнаваемых азербайджанских спортсменов.

При этом Будагов до сих пор остается первым и единственным азербайджанским чемпионом мира по ушу саньда. В интервью İdman.Biz Джанполад Будагов рассказал о себе и о том, чем он занимается сейчас.

- Чем занимается легендарный азербайджанский спортсмен конца двадцатого века в начале века двадцать первого?

- Можно сказать, что почти ничем. Стараюсь подготовить молодых ребят по ушу саньда. Ведь, к сожалению, в настоящее время уровень наших спортсменов в этом виде спорта оставляет желать лучшего. А ведь было время, когда мы были одними из лучших в мире! К примеру, на чемпионате мира 1999 года у нас было три финалиста. Тогда я стал чемпионом, а два моих ученика - Расаф и Ясаф Мехдиевы - стали призерами, и это в Гонконге, на родине ушу саньда. А сейчас даже на Исламских играх смогли завоевать всего одну "бронзу".

- Как вы думаете, почему у нас до сих пор нет чемпиона мира по ушу саньда? Точнее сказать, в XXI веке его еще не было, хотя прошла уже его первая четверть...

- Ну, это вопрос не ко мне, а к тем, кто занимался здесь этим видом спорта. Меня в силу определенных обстоятельств долгое время не было в Азербайджане, но я поддерживал связь со здешними спортсменами и знаю, что у нас были бронзовые и даже серебряные призеры первенств мира. Но вы правы - чемпионов не было.

- И что же нужно сделать, чтобы они появились?

- Ну что я могу еще сказать... Сейчас, буквально на днях, я взял зал, чтобы тренировать детей, но там нужно оборудование - маты и боксерские груши хотя бы. Вот обратился в Министерство молодежи и спорта с просьбой о помощи, обещали помочь. Надеюсь, что помогут. Ведь ушу саньда - один из самых сложных видов спорта, сочетающий в себе бокс, борьбу и каратэ. Чтобы стать настоящим профессионалом и чего-то добиться, нужно обладать хорошими навыками в перечисленных мною видах, а это под силу далеко не всем.

- Но вы же смогли?

- Ну, я смог еще в 18 лет выиграть чемпионат СССР по ушу саньда, был первым номером в сборной СССР в своей весовой категории. Тем не менее, есть много того, чего я не могу, а другие могут. Видите, до сих пор нормальную работу найти не могу (смеется).

- Так вы работали в Грузии (Джанполад Будагов родом из Болнисского района Грузии - прим. авт.)?

- Да, я работал в Грузии. У меня там есть свой клуб по ушу саньда, где тренируются в основном ребята азербайджанской национальности, проживающие в Борчалинском регионе. Но я как спортсмен всех успехов добился, выступая за Азербайджан, куда мы переехали, когда мне было шесть лет. Меня здесь награждали за мои успехи, стимулировали к новым победам.

И я как гражданин Азербайджана хочу помочь своей стране развить этот вид спорта, вырастить новых чемпионов. Вы же сами говорите, что кроме меня в этом виде спорта еще не было чемпионов мира. Так я очень хочу, чтобы они появились! И в Грузии тоже есть много талантливых наших ребят, которые могут выступать за Азербайджан - их даже "легионерами" нельзя считать!

- Про вас всегда ходило очень много слухов. Как хороших, так и не очень. А правда, что вы и в школе хорошо учились и даже закончили школу с золотой медалью?

- Совершенно верно. И не только школу №42 закончил с золотой медалью, но и Медицинский институт (сейчас - Медицинский университет) окончил с красным дипломом.

- И свадьбу вам помог сыграть президент страны Ильхам Алиев?

- Это тоже правда. И не только свадьбу. Он мне еще и квартиру подарил, и машину - и за это я ему очень благодарен.

- Какие сейчас ставите перед собой цели?

Я много лет развивал ушу саньда в Азербайджане как спортсмен. Не секрет, что очень многие люди в нашей стране узнали об ушу саньда после моих успехов. Ко мне можно относиться по-разному, но отрицать это невозможно. Моя единственная цель сейчас - развить свой любимый вид спорта уже как тренер и подготовить новое поколение спортсменов, чтобы они не только повторили мой успех, но и превысили его. Ведь для любого тренера предмет гордости, когда его ученики превосходят его результаты.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz

