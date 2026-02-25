Эмин Джафаров: "Отец навсегда останется моим внутренним ориентиром" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Стендовая стрельба — вид спорта, где все может решить буквально один вздох. Эмин Джафаров — фигура для этого спорта знаковая: потомственный стрелок, ныне совмещающий посты генсека федерации и главного тренера национальной команды.

В интервью Idman.Biz Джафаров искренне ответил на вопросы о спорте и жизни.

- Почему вы так рано ушли из большого спорта, предпочтя карьеру чиновника?

- Я бы не сказал, что ушел. Скорее, сменил формат участия. Мне всегда хотелось приносить пользу не только на огневом рубеже, но и развивать систему в целом: условия подготовки, международные связи, возможности для молодежи. Административная работа — это тоже служение отечественному спорту, просто на другом уровне ответственности.

- Главный тренер и генсек - кто в вас побеждает, когда нужно принимать сложные решения?

- Я бы не ставил вопрос в таком ключе и не делю эти роли. В своей работе стараюсь руководствоваться прежде всего интересами команды. При решении сугубо спортивных задач приоритет имеет профессиональная тренерская оценка, тогда как организационные и стратегические вопросы требуют управленческого подхода. На практике эти функции дополняют друг друга, позволяя принимать взвешенные решения.

- Ваш отец, Хафиз Джафаров, долгие годы возглавлял сборную. Часто вспоминаете его советы? Есть ли сейчас человек, который может заменить его в роли наставника?

- Отец всегда остается внутренним ориентиром в сложных ситуациях. Его опыт, принципы и отношение к делу сильно повлияли на меня. Заменить его невозможно. Конечно, есть люди, чье мнение я ценю и к кому могу прислушаться, но выделить кого-то одного в качестве постоянного советника не могу. но, конечно, сейчас есть люди, чье мнение я ценю и с которыми могу посоветоваться, но конкретного человека назвать не могу.

- Вы азартный человек? Случалось ли соревноваться с кем-то "на спор"?

- В спорте азарт необходим, но он должен быть управляемым. В стрельбе особенно важны хладнокровие и самоконтроль. В молодости, конечно, случалось стрелять "на интерес", но со временем понимаешь: главный твой соперник — это ты сам и твой прошлый результат.

- Часто хотите остаться наедине с собой? Куда уходите в таком случае? Есть ли в городе любимые места, где вы, так сказать, собираетесь с мыслями?

- При насыщенной работе моменты уединения действительно необходимы, но на это трудно найти время. Иногда достаточно просто тишины, прогулки или часа без телефона. Любимые места есть, но это не столько конкретная точка, сколько состояние, когда можно спокойно подумать и восстановиться.

- Назовите три главных качества для хорошего стрелка.

- Концентрация, психологическая устойчивость и дисциплина. В нашем спорте результат зависит не от физической силы, а от умения управлять собой.

- В чем принципиальное отличие между мужчинами и женщинами в стендовой стрельбе?

- В технике и правилах отличий почти нет. Разница бывает в психологии: кто-то более аккуратен и стабилен, кто-то действует агрессивнее. Но в конечном итоге все решает индивидуальность спортсмена, а не пол.

- Когда же у нас появится вторая Земфира Мефтахетдинова?

- Спортсмены такого уровня появляются как результат длительной и системной работы, объединяющей талант, профессиональную подготовку и благоприятные условия для развития. В Азербайджане спорту традиционно уделяется большое внимание на государственном уровне, что позволяет федерации совместно с тренерами последовательно выстраивать эффективную систему подготовки резерва и поддержки действующих спортсменов. Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы создавать условия для появления новых чемпионов, и убеждены, что азербайджанская стрельба обязательно будет представлена новыми выдающимися спортсменами международного уровня, которые продолжат наши славные традиции.