24 Февраля 2026
Азербайджанские стрелки завершили подготовку к международным стартам

Стрельба
Новости
24 Февраля 2026 15:11
В "Бакинском центре стрельбы" прошли контрольные стрельбы в пулевой стрельбе, ставшие завершающим этапом подготовки спортсменов к предстоящим соревнованиям.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе тестовой серии стрелки уделили внимание настройке оружия и прицельных систем, адаптируясь к дистанциям и минимизируя возможные технические ошибки во время стрельбы.

Контрольный этап рассматривается специалистами как ключевой элемент подготовки, поскольку требует не только технической отработки, но и высокой концентрации, контроля дыхания и точности действий при спуске.

Отметим, что в "Бакинском центре стрельбы" проходят тренировки и соревнования по пулевой и стендовой стрельбе на дистанциях 10, 25, 50 и 300 метров, а комплекс оснащен современными электронными мишенями и инфраструктурой международного уровня.

