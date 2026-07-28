28 Июля 2026
RU

В Баку определились победители соревнований по стендовой стрельбе - ФОТО

Стрельба
Новости
28 Июля 2026 12:05
11
В Баку определились победители соревнований по стендовой стрельбе - ФОТО

В Бакинском стрелковом центре состоялись соревнования по стендовой стрельбе среди сотрудников государственных структур.

Как сообщает İdman.Biz, турнир был организован Министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно с Федерацией стрельбы. За награды боролись 28 участников, представлявших 12 государственных структур.

Среди женщин победу одержала сотрудница Министерства молодежи и спорта Илаха Челебиева. Представительницы Министерства по чрезвычайным ситуациям Мелекханым Мамедова и Айнур Мамедова заняли второе и третье места соответственно.

В мужском зачете первое место занял представитель SOCAR Роял Аллахвердиев. Вторым стал сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям Турал Гасанлы, третьим — представитель Государственной миграционной службы Асад Муфталиев.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский парастрелок стал победителем Кубка мира
27 Июля 22:59
Стрельба

Азербайджанский парастрелок стал победителем Кубка мира

Кямран Зейналов завоевал золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из пистолета с 50 метров
Руслан Лунев: "Я еще не достиг желаемого уровня"
14 Июля 13:41
Стрельба

Руслан Лунев: "Я еще не достиг желаемого уровня"

Азербайджанский стрелок рассказал о восстановлении после травмы и главной цели на сезон

Кубок Европы по стрельбе в Эстонии: Руслан Лунев взял еще одно "золото"
12 Июля 18:45
Стрельба

Кубок Европы по стрельбе в Эстонии: Руслан Лунев взял еще одно "золото"

Он набрал 571 очко в соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета
Кубок Европы: Азербайджанский стрелок Руслан Лунев завоевал "золото"
12 Июля 00:00
Стрельба

Кубок Европы: Азербайджанский стрелок Руслан Лунев завоевал "золото"

В квалификации азербайджанский спортсмен набрал 583 очка
Чемпионат Азербайджана по пулевой стрельбе завершился в Баку - ФОТО
6 Июля 11:56
Стрельба

Чемпионат Азербайджана по пулевой стрельбе завершился в Баку - ФОТО

В соревновании приняли участие 102 спортсмена

Камран Зейналов: "Каждый может развиваться в подходящей для себя сфере" - ВИДЕО
29 Июня 16:48
Стрельба

Камран Зейналов: "Каждый может развиваться в подходящей для себя сфере" - ВИДЕО

Паралимпиец рассказал о мечте стать чемпионом Игр

Самое читаемое

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026
26 Июля 11:06
Футбол

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

В соцсетях утверждают, что аргентинский полузащитник тяжело переживает удаление в решающем матче против Испании
Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер
Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
В российской Госдуме поставили под сомнение право Плющенко воспитывать юных фигуристов – ОБЗОР İDMAN.BİZ
25 Июля 13:07
Зимние виды спорта

В российской Госдуме поставили под сомнение право Плющенко воспитывать юных фигуристов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Депутат Дмитрий Свищев связал слова олимпийского чемпиона с вопросами патриотизма после перехода его сына в сборную Азербайджана