В Баку определились победители соревнований по стендовой стрельбе - ФОТО

В Бакинском стрелковом центре состоялись соревнования по стендовой стрельбе среди сотрудников государственных структур.

Как сообщает İdman.Biz, турнир был организован Министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно с Федерацией стрельбы. За награды боролись 28 участников, представлявших 12 государственных структур.

Среди женщин победу одержала сотрудница Министерства молодежи и спорта Илаха Челебиева. Представительницы Министерства по чрезвычайным ситуациям Мелекханым Мамедова и Айнур Мамедова заняли второе и третье места соответственно.

В мужском зачете первое место занял представитель SOCAR Роял Аллахвердиев. Вторым стал сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям Турал Гасанлы, третьим — представитель Государственной миграционной службы Асад Муфталиев.