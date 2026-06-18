Тьерри Анри раскритиковал действия Криштиану Роналду - ВИДЕО

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри подверг критике игру Криштиану Роналду в матче чемпионата мира 2026 года против ДР Конго.

Как сообщает İdman.Biz, чемпион мира 1998 года разобрал один из ключевых эпизодов встречи, завершившейся вничью со счетом 1:1.

По мнению Анри, капитан сборной Португалии поставил собственное желание забить выше интересов команды.

"Самое важное заключается в том, что гол должен забивать не ты, а команда", - заявил француз.

Анри обратил внимание на эпизод, в котором Жоау Канселу развивал атаку на правом фланге. По мнению эксперта, в этот момент Роналду должен был открываться к воротам и уводить за собой защитника.

В таком случае, считает француз, Бруну Фернандеш получил бы свободное пространство для удара первым касанием.

Однако Роналду выбрал другое решение.

"Если бы Роналду побежал к воротам, защитник был бы вынужден следовать за ним. Тогда Бруну Фернандеш получил бы возможность спокойно пробить. Но Криштиану хотел забить сам и пошел на передачу. В итоге два игрока оказались в одной зоне, а защищаться стало намного проще", - отметил Анри.

Также француз обратил внимание на реакцию Бруну Фернандеша после завершения эпизода. По его словам, полузащитник жестами показывал партнеру, что тому следовало освободить пространство и продолжить движение к воротам.

Отметим, что Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут матча против ДР Конго, но результативными действиями не отметился. Португалия открыла счет уже в дебюте встречи, однако удержать преимущество не сумела и начала чемпионат мира с ничьей.