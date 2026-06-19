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Азербайджанский параатлет завоевал "серебро" на Гран-при в Тунисе

Паралимпизм
Новости
19 Июня 2026 13:26
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Азербайджанский параатлет завоевал "серебро" на Гран-при в Тунисе

Азербайджанский параатлет Эльвин Астанов стал серебряным призером Гран-при, проходящего в Тунисе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, спортсмен выступил в соревнованиях по толканию ядра в классе F53.

Астанов показал результат 6,81 метра и занял второе место, завоевав серебряную медаль.

Напомним, что ранее серебряными призерами турнира в своих категориях также стали Омар Бозбахов (F57), Олохан Мусаев (F55) и Руфат Рафиев (F36). Еще один представитель Азербайджана Самир Набиев (F57) удостоился бронзовой награды.

İdman.Biz
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