Азербайджанский параатлет завоевал "серебро" на Гран-при в Тунисе

Азербайджанский параатлет Эльвин Астанов стал серебряным призером Гран-при, проходящего в Тунисе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, спортсмен выступил в соревнованиях по толканию ядра в классе F53.

Астанов показал результат 6,81 метра и занял второе место, завоевав серебряную медаль.

Напомним, что ранее серебряными призерами турнира в своих категориях также стали Омар Бозбахов (F57), Олохан Мусаев (F55) и Руфат Рафиев (F36). Еще один представитель Азербайджана Самир Набиев (F57) удостоился бронзовой награды.