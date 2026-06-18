Азербайджанские параатлеты завоевали четыре медали на Гран-при Туниса

Сборная Азербайджана по параатлетике успешно выступает на международном Гран-при в Тунисе.

Как сообщает İdman.biz, в копилке национальной команды уже четыре медали.

Очередную награду Азербайджану принес Самир Набиев. В соревнованиях по толканию ядра в классе F57 он показал результат 13,87 метра и завоевал бронзовую медаль.

Серебряным призером в этой же категории стал Омар Бозбахов. Параатлет отправил снаряд на 14,07 метра и поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

Ранее серебряные медали также завоевали Олохан Мусаев в классе F55 и Руфат Рафиев в категории F36.

Таким образом, на данный момент азербайджанские спортсмены выиграли на турнире в Тунисе четыре награды - три серебряные и одну бронзовую.