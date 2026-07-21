Национальный паралимпийский комитет и СК "Нефтчи" обсудили развитие параспорта и поддержку атлетов - ФОТО

Состоялась рабочая встреча между руководством Национального паралимпийского комитета (НПК) Азербайджана и Общественного объединения Спортивный клуб "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на НПК, в ходе встречи сторонами были обсуждены перспективы сотрудничества по нескольким ключевым направлениям:

- Организация совместных проектов и спортивных мероприятий;

- Усиление поддержки паралимпийцев, представляющих СК "Нефтчи" на международной арене;

- Популяризация паралимпийских видов спорта в стране;

- Формирование нового поколения атлетов-паралимпийцев.

Во встрече приняли участие генеральный секретарь НПК Тогрул Рахимов, советник президента комитета Шахин Казимзаде, начальник отдела спорта Джавад Ахундзаде, а также заместитель председателя правления ОО СК «Нефтчи» Фарадж Алиев и начальник департамента развития спорта Эмиль Керимов.