6 Июля 2026
RU

Азербайджан и Испания подписали меморандум о сотрудничестве в паралимпийском спорте

Паралимпизм
Новости
6 Июля 2026 18:09
18
Азербайджан и Испания подписали меморандум о сотрудничестве в паралимпийском спорте

Между Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана и Паралимпийским комитетом Испании подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, документ определяет направления взаимодействия между паралимпийскими комитетами двух стран.

Меморандум направлен на укрепление институциональных связей, расширение обмена опытом и реализацию совместных инициатив по развитию параспорта.

Согласно документу, стороны будут сотрудничать в сфере обмена передовым опытом в управлении параспортом, организации совместных учебно-тренировочных сборов, семинаров и образовательных программ для спортсменов и тренеров.

Также меморандум предусматривает взаимодействие в подготовке и развитии национальных и международных классификаторов, обмен знаниями в сферах медиа, связей с общественностью и маркетинга, а также продвижение паралимпийского движения на национальном и международном уровнях.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские паратаеквондисты отправились в Южную Корею
1 Июля 16:14
Паралимпизм

Азербайджанские паратаеквондисты отправились в Южную Корею

Трое спортсменов примут участие в международных учебно-тренировочных сборах

Камран Зейналов: "Каждый может развиваться в подходящей для себя сфере" - ВИДЕО
29 Июня 16:48
Стрельба

Камран Зейналов: "Каждый может развиваться в подходящей для себя сфере" - ВИДЕО

Паралимпиец рассказал о мечте стать чемпионом Игр
Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев стал третьим на международном турнире во Франции - ФОТО
22 Июня 17:39
Бадминтон

Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев стал третьим на международном турнире во Франции - ФОТО

20-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль в парном разряде категории SU-5 вместе с польским напарником

Азербайджанский параатлет завоевал "серебро" на Гран-при в Тунисе
19 Июня 13:26
Паралимпизм

Азербайджанский параатлет завоевал "серебро" на Гран-при в Тунисе

Эльвин Астанов поднялся на пьедестал в соревнованиях по толканию ядра

Азербайджанские паралимпийцы выступят на международном турнире по паранастольному теннису в Чехии
18 Июня 17:09
Настольный теннис

Азербайджанские паралимпийцы выступят на международном турнире по паранастольному теннису в Чехии

Спортсмены будут бороться за награды под руководством тренера Акбара Губушова
Тьерри Анри раскритиковал действия Криштиану Роналду
18 Июня 15:26
ЧМ-2026

Тьерри Анри раскритиковал действия Криштиану Роналду - ВИДЕО

Легенда сборной Франции разобрал один из ключевых эпизодов

Самое читаемое

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА
4 Июля 09:54
ЧМ-2026

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА - ВИДЕО

Редакция İdman.Biz разбирает все пары 1/8 финала и возможные супервстречи на пути к финалу ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
5 Июля 05:20
ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция

26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Викинги" сыграют против победителя матча Мексика — Англия
Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО
4 Июля 12:53
ЧМ-2026

Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО

Нуну да Кошта не смог сдержать слез после вылета с ЧМ-2026