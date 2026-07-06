Азербайджан и Испания подписали меморандум о сотрудничестве в паралимпийском спорте

Между Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана и Паралимпийским комитетом Испании подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, документ определяет направления взаимодействия между паралимпийскими комитетами двух стран.

Меморандум направлен на укрепление институциональных связей, расширение обмена опытом и реализацию совместных инициатив по развитию параспорта.

Согласно документу, стороны будут сотрудничать в сфере обмена передовым опытом в управлении параспортом, организации совместных учебно-тренировочных сборов, семинаров и образовательных программ для спортсменов и тренеров.

Также меморандум предусматривает взаимодействие в подготовке и развитии национальных и международных классификаторов, обмен знаниями в сферах медиа, связей с общественностью и маркетинга, а также продвижение паралимпийского движения на национальном и международном уровнях.